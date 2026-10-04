الرئيس الموريتاني يؤكد مواصلته دعم قطاع التعليم وتحسين ظروف عماله

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “مواصلته دعم قطاع التعليم والارتقاء بظروف العاملين فيه”.

جاء ذلك في تدوينة له على موقع إكس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها إن “اكتتابات واسعة في قطاع التعليم” أُجريتْ بهدف “تعزيز موارده البشرية”.

وأشار ولد الغزواني إلى “إقرار حوافز جديدة، وتحسين الظروف المهنية” لعمال القطاع، لافتا إلى ما وصفه ب”توسيع البنية التحتية التعليمية، واستحداث الداخليات المدرسية، وتوفير اللوازم التربوية”.

وهنأ الرئيس بهذه المناسبة الطواقم التربوية مشيدا “بدورها ورسالتها النبيلة”.