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الجيش الموريتاني يتسلم من الصين منظومة للإيواء والإغاثة الطارئة

أحمدُ ولد الحسن

تسلم الجيش الموريتاني، امس الأربعاء، منظومة ميدانية للإيواء والإغاثة الطارئة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين.

وحسب ما اعلن الجيش الموريتاني فقد وقع قائد الأركان العامة للجيوش والسفير الصيني محضر تسليم المنظومة، التي ستخصص لدعم قدرات الجيش الوطني في مجال الإيواء والإغاثة خلال حالات الطوارئ.

جرى تسليم المنظومة خلال مراسم أقيمت في نواكشوط، بحضور قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال الرايس الرايس، والسفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا تانغ تشونغ دونغ، إلى جانب الملحق المساعد للدفاع بالسفارة الصينية وعدد من قادة الفرق والمديريات بالأركان العامة للجيوش.

 

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