قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم الاثنين، إن الجولات الميدانية التي نظمها في خمس ولايات خلال الفترة الماضية حققت «نجاحا كبيرا»، مشيرا إلى أنها شملت لقاءات سياسية وتنظيمية ومهرجانات ولقاءات مع هيئاته ومنتخبيه وأطره ووجهائه وفاعلين سياسيين ومناضلين.

وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع لرئيسه محمد ولد بلال مسعود مع الأمناء الدائمين المكلفين بالولايات إن الجولات شملت ولايات إنشيري وآدرار وتكانت ولعصابة والحوض الشرقي، وإن محطاتها شهدت استقبالات ومهرجانات جهوية ومقاطعية.

واستعرض الاجتماع تقارير الزيارات الميدانية وما تضمنته من ملاحظات وانشغالات ومقترحات، حيث دعا ولد بلال إلى دراسة هذه القضايا وتحليلها والعمل على معالجتها والبحث عن الحلول الممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الحزب إن ذلك يهدف إلى جعل الجولات أداة لتشخيص انشغالات المواطنين ومتابعتها والاستجابة لها، إضافة إلى تطوير أداء الحزب وتعزيز حضوره الميداني.

وشملت الجولات مقاطعتي أكجوجت وبنشاب في إنشيري، وأطار وشنقيط ووادان وأوجفت في آدرار، وتجكجة وتيشيت والمجرية في تكانت، وكيفه وكنكوصة وكرو وبومديد وباركيول في لعصابة، والنعمة وولاتة وانبيكت لحواش وباسكنو وعدل بكرو وأمرج وجيكني وتمبدغة في الحوض الشرقي.

وأعرب الحزب عن شكره للهيئات الحزبية والمنتخبين والأطر والوجهاء والفاعلين السياسيين والمناضلين على ما وصفها بالجهود التي بذلوها لتنظيم وإنجاح محطات الجولات.

وقال إن مداخلات وبيانات صادرة عن مناضليه خلال الزيارات تضمنت تثمينا لما تحقق خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطلعا إلى مواصلة مسار الإصلاح والتنمية والاستقرار، بحسب البيان.

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحزب الأمناء الدائمين والهيئات الحزبية إلى البناء على ما وصفه بالزخم السياسي والجماهيري الذي أظهرته الجولات، ومواصلة شرح خطاب الحزب والتعريف بحصيلة ما وصفها بالإنجازات وتعزيز التعبئة حول البرنامج التنموي للرئيس.