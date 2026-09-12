أكدت وزارة الصناعة والمعادن الموريتانية استقرار أسعار الإسمنت في الأسواق الوطنية، وذلك خلال زيارة الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، أبات مدو بلال، مساء أمس الجمعة، لعدد من مصانع الإسمنت، بنواكشوط.

وقال الأمين العام في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية)، إن “المعاينة لم تسجل أي مضاربات في السوق، وأن أسعار الإسمنت ظلت مستقرة.”

وأشار “إلى أن وزارة المعادن والصناعة، بالتعاون مع وزارة التجارة والسياحة، ستتعامل مع أي بلاغ يتعلق بالمضاربة أو الزيادات غير المبررة في الأسعار، وستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.”

ودعا “المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مضاربة أو زيادات غير مبررة في أسعار الإسمنت.” وأكد ” أن قنوات التواصل مع القطاعين الوزاريين المعنيين مفتوحة لاستقبال البلاغات والتعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها.”

وفي سياق آخر، قال إن ” مصانع الإسمنت في البلاد عادت إلى وتيرة إنتاجها الطبيعية، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع الكهرباء خلال الأسابيع الماضية،” مؤكدا “توفر مخزونات كافية من الإسمنت واستقرار أسعاره في السوق الوطنية.”