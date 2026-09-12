أدانت الحكومة الموريتانيا، بشدة الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية بالمملكة السعودية، وذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم السبت.

وأعربت الوزارة الموريتانية، ” عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت خط أنابيب النفط (شرق-غرب) والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.” وعبرت “عن تضامن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.”

كما شددت على “رفض موريتانيا القاطع لكل الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية، وتهدد أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها.”

وجددت ” وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها”.