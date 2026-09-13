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حملة لإزالة النفايات من شاطئ سوق السمك بنواكشوط

صحراء ميديا

نظمت منظمة أصدقاء الأطلسي يوم السبت عملية لتنظيف الشاطئ المقابل لسوق السمك في نواكشوط، بمشاركة متطوعين من المنظمة وبالتعاون مع السلطات المحلية وإدارة السوق.

وجمع المشاركون خلال العملية، التي استمرت نحو ساعة ونصف، مخلفات من الشاطئ، بينها كميات من النفايات البلاستيكية.

كما تحدث متطوعو المنظمة مع مرتادي الشاطئ عن الحد من رمي النفايات والبلاستيك، وتأثير المخلفات على البيئة البحرية والثروة السمكية.

وقالت المنظمة إن النشاط يندرج ضمن أنشطتها الرامية إلى التوعية بقضايا البيئة وتشجيع المشاركة في الحفاظ على نظافة الساحل.

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