سجلت عدة ولايات موريتانية، اليوم الأحد تساقطات مطرية متفاوتة، وفق معطيات صادرة عن مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

مقاطعة اظهر:

حاسي تجكانت 35 مم

صونداج تجكانت 30 مم

مقاطعة تمبدغه:

أم لمداك 16 مم

الحوض الغربي:

مقاطعة لعيون:

بيظت إلمَ 25 مم

اغليك إدوعلي 25 مم

انصفني العركوب 25 مم

دمشق 20 مم

لقليك لبيظ (1) 15 مم

مقاطعة تامشكط:

أكني أهل اعل لكحل 85 مم

تامشكط 56 مم

كبنوامر 53 مم

أكمون لبيظ 45 مم

آكناتير 44 مم

سكي 44 مم

كنيكيصه 35 مم

المغمظة 25 مم

الصفا 20 مم

تكو 20 مم

صونداج أهل أحمد 15 مم

كاعت التيدومه 10 مم

مقاطعة الطينطان:

لييبه 15 مم

الطينطان 13 مم

مقاطعة اطويل:

بغداد 12 مم

لعصابه:

مقاطعة بومديد:

احسي الطين 95 مم

سيد أحمد الطالب 69 مم

تصلح 38 مم

الرك 25 مم

اكليب الصغير 21 مم

لكديم 19 مم

بومديد المدينة 10 مم

مقاطعة كيفه:

انواملين 70 مم

كطع 20 مم

كيفة 11 مم

مقاطعة كرو:

باميره 67 مم

كامور 50 مم

اودي اجريد 40 مم

تقادة إجي 25 مم

زمزم 16 مم

انتكات 15 مم

كرو المدينة 06 مم

بلهراتك 05 مم

مقاطعة باركيول:

حاسي آيارة 40 مم

السنهور 30 مم

باركيول الأخضر 24 مم

زليليك 10 مم

لعويسي 05 مم

باركيول المدينة 02 مم

تكانت:

مقاطعة تجكجة:

واد الذهب 43 مم

النيملان36 مم

الشيارة 35 مم

أخمس التيدوم 30 مم

أودي مجبور 25 مم

البيجوج 20 مم

مكسم أبو بكر ابن عامر 18 مم

أكرج البهنيس 15 مم

بوعر 14 مم

تنتملل 05 مم

مقاطعة تيشيت:

تيشيت 31 مم

لخشب 08 مم

لحرج جام جام 08 مم

كيدي ماغه:

مقاطعة ولد ينج:

لحرج جام جام 08 مم

لحرج المركز 01 مم

مقاطعة غابو:

اشيه (1) 30 مم

غابو 20 مم

مدن لقلال 10 مم

مقاطعة سيلبابي:

انبيقيرة تنمبو 18 مم

التاشوط 03 مم