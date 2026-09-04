أرجأت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حسم أسماء ممثليها السبعة في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، وقررت مواصلة التشاور بشأن تركيبة ممثليها في اجتماع مقبل.

وقالت الأحزاب في بيان اليوم الجمعة، عقب اجتماعها مساء أمس، إن الاجتماع ناقش الترتيبات المتعلقة بالمرحلة المقبلة من التحضير للحوار، بعد اطلاع رؤساء الأحزاب وممثليهم على نتائج اجتماع رئيس لجنة الإشراف على الحوار مع أقطاب الحوار في وقت سابق الخميس.

ووافقت الأحزاب على المقترح المتعلق بآلية اختيار الشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني المشاركين في لجنة الإشراف على الحوار.

كما قررت تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مقترح يحدد مواقف الأغلبية وأهدافها من القضايا المطروحة على الحوار، على أن يعرض المقترح لاحقا للنقاش والاعتماد.

وفي خطوة لتوسيع قاعدة الأغلبية، وافقت الأحزاب على طلبَي انضمام حزب الأوفياء لموريتانيا (حالم) وحزب التصالح الوطني للتنمية، ليصبحا ضمن أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس.