سجلت مناطق متفرقة في 10 ولايات موريتانية تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق معطيات صادرة عن مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:

الحوض الشرقي

تمبدغه

بوسطيله: 17 مم

ينكي الزمال: 15 مم

ابريدلي: 14 مم

كيل ازخيمات: 10 مم

امحاكم تيشط: 06 مم

كيل ازخيمات: 10 مم

اكراد: 08 مم

ابحيره: 07 مم

عدل بكرو

دكات: 20 مم

راس الفيل: 15 مم

أمبارات أرمه: 15 مم

السيفان: 13 مم

أم الصفية: 10 مم

لكعيده: 10 مم

آسكره: 08 مم

عدل بكرو: 03 مم

أقليك اهل احمد: 02 مم

النعمه

أم افنادش: 32 مم

حاسي أتيله: 30 مم

زمزم: 15 مم

بنكو: 14 مم

النعمه: 05 مم

أمرج

الملس: 25 مم

اكطيع لحجار: 11 مم

أمرج: 05 مم

كراج البركه: 05 مم

باسكنو

باسكنو: 12 مم

صونداج اهل هنون: 08 مم

لحسي لبيظ: 03 مم

الحوض الغربي

تامشكط

كمب انوامر: 38 مم

بقرلي: 35 مم

تامشكط: 30 مم

اكمون لبيظ: 25 مم

الصفا: 20 مم

سكي: 18 مم

اكناتير بنيامز: 18 مم

ارخيمية: 15 مم

دخلت اهل عمار الشيخ: 08 مم

لعيون

اكجرت القديمه: 45 مم

ام لحبال: 40 مم

اكجرت: 35 مم

سيف الزاز: 20 مم

بدر: 15 مم

لعيون: 12 مم

الحرمين: 12 مم

دار السلامه: 10 مم

ام لحياظ: 10 مم

اقليك ادوعلي: 10 مم

اكافه: 10 مم

الزاكيه: 07 مم

الطينطان

عين فربه: 38 مم

باكوينيت: 25 مم

لنور: 15 مم

اطويل

أطويل: 03 مم

لعصابه

باركيول

أزليليك: 31 مم

باركيول: 25 مم

احسي اياره: 20 مم

باركيول لخظر: 12 مم

السنهوري: 11 مم

كـرو

زمزم: 25 مم

كرو: 24 مم

انتاكات: 20 مم

بلهراتك: 20 مم

الغايره: 10 مم

كامور: 06 مم

بومديد

الطارف: 52 مم

الجامع: 43 مم

لكديم: 30 مم

الرك: 22 مم

ابروده: 20 مم

الكمبه: 20 مم

شنقيط: 15 مم

بومديد: 10 مم

الزيره: 10 مم

احسي الطين: 02 مم

كنكوصه

هامد: 15 مم

اكوينيت اهل عيدود: 10 مم

اولاد دوره: 07 مم

الاغاثه: 05 مم

موجي ملل: 05 مم

طفره بودر: 04 مم

طفره اكريديد: 04 مم

كيفه

امرجل

صفا انجاي: 40 مم

الحرمين: 30 مم

كيفه: 18 مم

ميساح: 15 مم

دار النجات: 08 مم

كوركول

مقامه

اتويجيله: 70 مم

اهل بوكالي: 45 مم

صنكو: 45 مم

جنكيري: 40 مم

مقامه: 25 مم

الدار البيضاء: 19 مم

ضو: 17 مم

دولل: 17 مم

يم نيري: 16 مم

تولل: 12 مم

والي: 07 مم

أمبود

ادي لوط: 35 مم

انحل: 35 مم

القدره: 30 مم

لمسيكم: 30 مم

نوالت بوكادوم: 25 مم

جيبابه: 25 مم

بطحت اهل سيدي: 25 مم

كوب اهل جعفر: 23 مم

دار السلامه: 20 مم

لمغمظ: 20 مم

النعيم: 20 مم

مونكل

السوداره: 35 مم

جده: 35 مم

ازكيلم: 30 مم

الحله: 25 مم

تجمع افجار: 22 مم

ادي اشرك 2: 20 مم

اتويميرت: 15 مم

اتويجيله: 14 مم

مونكل: 12 مم

جاطل 2: 10 مم

الراحه: 10 مم

لفريع: 05 مم

لكصيبه

لكصيبه: 54 مم

ولد الرامي: 43 مم

اجريكايه: 30 مم

بتنكل2: 30 مم

مفتاح الخير: 20 مم

السيال: 11 مم

ارويبنه 2: 10 مم

اكريجمه: 07 مم

لبراكنه

بوكى

بوكى: 30 مم

صوندوكو: 28 مم

وابندى: 27 مم

ارويمده: 20 مم

الجديده: 17 مم

دقفك: 15 مم

امبلاجي: 13 مم

دار العافيه: 10 مم

روتي: 04 مم

ألاك

بير البركه: 50 مم

فتي: 36 مم

شكار: 35 مم

آقشوركيت: 35 مم

البلد الطيب: 25 مم

الطنطان: 20 مم

بوغبره: 15 مم

الواد الغارك: 15 مم

جده: 15 مم

بوحديده: 14 مم

لمدن: 11 مم

بغداد: 10 مم

مال

ابنيق: 35 مم

كرباله: 35 مم

بوفل: 35 مم

طيرطوكل: 35 مم

امبرمص: 35 مم

شركة موكه: 35 مم

الصواطه: 30 مم

بلتيه: 30 مم

اكراع لبخانيس: 25 مم

مال: 25 مم

الزاقوره: 25 مم

اصليليحيه: 25 مم

الخط الوسطاني: 22 مم

امريشات: 20 مم

ول بوكصيص: 20 مم

جلوار: 15 مم

بيفدي: 09 مم

مكطع لحجار

النعيم: 24 مم

اميره: 24 مم

جونابه: 19 مم

المشروع: 15 مم

برله: 14 مم

بجنكل: 12 مم

أمبانى

أمبانى: 17 مم

سوريمالي: 14 مم

ادباي الحجاج: 10 مم

امبيديعه: 10 مم

فوندو: 09 مم

ويندينغ: 09 مم

داولل: 08 مم

بابابى

دارتو عبدالله: 22 مم

صبولا: 17 مم

بابابى: 15 مم

بيلامى: 15 مم

هاير امبار: 12 مم

الفرع: 09 مم

أترارزه

أركيز

اجوير: 100 مم

انواوكور: 100 مم

تنتحمد: 90 مم

تيزيت: 65 مم

الفيردوس اهل اباته: 50 مم

ملكه لكراير: 35 مم

لكويسي: 33 مم

بوطلحايه: 30 مم

اركیز: 20 مم

أبي تلميت

بوسديره: 82 مم

بولنوار: 75 مم

الرابي: 60 مم

المتيسر: 60 مم

العكده: 59 مم

حابي بلش: 58 مم

يارا: 57 مم

علب ادرس: 52 مم

ابي تلميت: 52 مم

العكريش: 50 مم

كندلك: 50 مم

عين السلامه: 46 مم

توفكت: 45 مم

المحمديه: 45 مم

الفرقليه: 40 مم

سورور: 40 مم

تيفكين: 40 مم

زمزم: 35 مم

لمبيديع: 35 مم

بوتنبسكيت: 33 مم

اندومري: 29 مم

تنقدج: 18 مم

صونداج اهل احمد عيشه: 18 مم

ازحافيه: 17 مم

النباغية: 15 مم

آجوير: 10 مم

روصو

بوبكر: 52 مم

ربينة بلعمش: 36 مم

واد سليمان: 27 مم

كلم 7: 27 مم

كر مدك: 20 مم

بغداد: 19 مم

روصو: 17 مم

دجيك: 15 مم

المذرذره

دار البيظه: 40 مم

المنار: 35 مم

المذرذره: 32 مم

المبروك: 29 مم

شيكند: 25 مم

النهوكاره: 22 مم

لكراع لحمر: 10 مم

كرمسين

أبدن: 47 مم

بيرت: 47 مم

بوحجره: 39 مم

ديك نور: 36 مم

انجاكو: 33 مم

نديريا: 30 مم

الحرمين: 30 مم

اعويفيه: 30 مم

حاسي 10: 25 مم

انخيله: 15 مم

كرمسين: 07 مم

واد الناقه

آودش: 17 مم

واد الناقه: 15 مم

أدرار

شنقيط

لكريره: 33 مم

شنقيط: 25 مم

لكريفه: 13 مم

أطار

أطار: 07 مم

شوم: 05 مم

اكصير الطرشان: 01 مم

تيارت: 01 مم

تينزيت: 01 مم

أوجفت

انتركنت: 13 مم

ترجيت: 03 مم

أوجفت: 01 مم

وادان

وادان: 03 مم

تكانت

المجريه

عين الخشبه: 29 مم

لكريع: 20 مم

السياسه: 10 مم

المجريه: 10 مم

اشرم: 10 مم

تجكجه

اخمس التيدوم: 20 مم

اشاريم: 10مم

ادي مجبور: 08 مم

النيملان: 06 مم

اغلمبيت: 05 مم

الرشيد: 03 مم

تجكجه: 02 مم

كيدي ماغه

غابو

أم الهيدي: 50 مم

اماكه بولحيه: 45 مم

واد النعاج: 40 مم

المصكول: 29 مم

كنكو: 25 مم

فيتاسه: 25 مم

واعرت التيدومه: 25 مم

لمبغدد: 25 مم

الرومده: 25 مم

ارقاو: 25 مم

الصوفي: 22 مم

اهل عيسى باب: 22 مم

المسلم1: 20 مم

باي جام: 20 مم

امباله دار النعيم: 16 مم

الكتان: 16 مم

الملكه: 16 مم

ارشان: 15 مم

الشوطة اهل عبد اله: 15 مم

قوروقرو: 15 مم

سكابه: 12 مم

الجديده: 12 مم

مدن لغلال: 11 مم

صبو انحل: 10 مم

كمب انضو: 10 مم

اجاكيلي: 08 مم

كي العربي: 08 مم

بولحي: 07 مم

بكوجام: 07 مم

الشيه2: 07 مم

كوري: 06 مم

غابو: 05 مم

تزكره: 05 مم

الشيه 1: 05 مم

بوتنده: 04 مم

سيلبابي

حاسي لعطش: 55 مم

تنل جبايه: 28 مم

دانكرمو: 27 مم

الخشبايه: 25 مم

ول امبني ادباي: 25 مم

اهل صمب: 21 مم

التاشوط: 16 مم

سيلبابي: 13 مم

ول امبني سونيكى: 13 مم

اديالا: 11 مم

حاسي شكار: 08 مم

انيلبا: 08 مم

امبيقيره بيلال: 08 مم

واعرت اهل لكحل: 05 مم

ارتمو: 04 مم

ومبو

اهل عالي الجديده: 37 مم

اجار سونيكي: 20 مم

الطبال 4: 20 مم

ويندسيون: 15 مم

جاريبا: 15 مم

اهل الحسن: 15 مم

الطبال 1: 13 مم

جكي اعمر نوح: 11 مم

انخيله 1: 09 مم

صانيى جيري: 08 مم

اكوينيت: 07 مم

اهل ابريك: 05 مم

ول ينج

متعيلك ادباي: 45 مم

لعبلي: 40 مم

اهل لمرابط: 35 مم

لحسي لحمر: 30 مم

كلو: 26 مم

بالنعمان: 25 مم

اويد امور: 20 مم

أذن لفرس: 19 مم

ادبلكي: 15 مم

العدله: 07 مم

سابوره: 06 مم

لحرج المركز: 3,5 مم

لحرج جام جام: 02 مم

تيرس زمور

ازويرات

ازويرات: 15,5 مم

مشروع ول جولي: 12 مم

افديرك: 10 مم

حاسي لوقر: 06 مم

بير أم اكرين

بير ام كرين: 10 مم

اتواجيل: 03 مم