انهارت منشأة قيد الإنشاء على عدد من العمال في مقاطعة مال، جنوبي موريتانيا، نحو الساعة الثانية بعد الظهر اليوم السبت، فيما تتواصل جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال مصدر محلي لـ«صحراء ميديا» إن عدد العمال الذين يُعتقد أنهم كانوا في موقع الانهيار يقدر بما بين 15 و20 شخصا، دون توفر معلومات فورية عن عدد الضحايا أو المصابين.

وتجمهر عدد من السكان في موقع الحادث، فيما حضرت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وتستخدم فرق الإنقاذ جرافة لرفع الأنقاض والوصول إلى العمال.