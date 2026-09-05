قال مصدر أمني لـ«صحراء ميديا» إن فرق الإنقاذ انتشلت شخصاً عاشراً من تحت أنقاض منشأة قيد الإنشاء انهارت اليوم السبت في مقاطعة مال بجنوب موريتانيا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى خمسة أشخاص.

وكانت فرق الإنقاذ قد انتشلت في وقت سابق تسعة أشخاص، توفي أربعة منهم وأصيب خمسة، فيما يُعتقد أن شخصاً آخر ما يزال تحت الأنقاض.

وقال المصدر إن اثنين من الأشخاص الذين انتُشلوا يحملان الجنسية السنغالية، فيما يحمل سبعة الجنسية الموريتانية، مشيراً إلى أن أحد القتلى الأربعة الذين أُعلن عنهم في وقت سابق كان سنغالياً.

وانهارت المنشأة على عدد من العمال نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وكان مصدر محلي قد قال في وقت سابق إن عدد العمال الذين يُعتقد أنهم كانوا في موقع الانهيار يتراوح بين 15 و20 شخصاً، دون توفر حصيلة آنذاك للضحايا أو المصابين.