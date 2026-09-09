منعت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية في نواكشوط للتنديد باغتصاب طفلة تبلغ سبع سنوات والمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف والاعتداء الجنسي، بحسب منظمي الوقفة.

وقال منظمو الوقفة إن الشرطة منعت المشاركين من التجمع في ساحة الحرية وأوقفت عددا منهم، موضحين أن السلطات بررت الإجراء بعدم حصول الوقفة على ترخيص مسبق.

وكانت الدعوة إلى الوقفة قد حددت شعار «لا للاغتصاب.. لا للإفلات من العقاب»، في تحرك قالت الجهة المنظمة إنه يهدف إلى التضامن مع ضحايا العنف والضغط من أجل إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع جرائم الاغتصاب والاعتداء على الأطفال.

وجاءت الوقفة بعد اغتصاب طفلة في السابعة من عمرها في مقاطعة توجنين بنواكشوط، وهي القضية التي أثارت تفاعلا واسعا ودعوات إلى تعزيز حماية الأطفال وتشديد العقوبات.

وكانت الشرطة قد أعلنت الثلاثاء توقيف مشتبه به في القضية، وقالت إن الطفلة، بعد تحسن حالتها الصحية، أدلت بمواصفات المعتدي، ما مكن الشرطة القضائية من تحديد هويته.

وأضافت أن المشتبه به اعترف خلال الاستماع إليه بالأفعال المنسوبة إليه وقاد المحققين إلى مكان الواقعة، وأن الطفلة تعرفت عليه من بين صور عرضت عليها.

وقالت الشرطة في بيانها إن التحقيق بدأ بعد بلاغ تلقته مصالحها يوم السبت، وإنها أوقفت في اليوم نفسه طفلا يبلغ 11 عاما من أبناء الجيران بناء على اشتباه ذوي الضحية، قبل أن يخلص التحقيق إلى عدم تورطه في القضية.