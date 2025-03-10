رفض نوابُ برلمانيون وناشطون شباب الصيغة التي يتم بها التحضير للحوار، واتهموا القائمين عليه بإقصاء الشباب القوى الحية.

جاء ذلك في بيان موقع من طرف نور الدين محمدو، رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” قيد الترخيص، ويعقوب ولد لمرابط رئيس حركة كفانا، و⁠النائب البرلماني خالي جاللو والنائب البرلماني يحيى ولد اللود، والنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والنائب محمد الأمين ولد سيدي مولود.