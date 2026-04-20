موريتانيا: قال المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، يوم الأحد، إنه يحقق في ملابسات وفاة سيدة في نواكشوط، بعد تداول معلومات عن تعرضها لاعتداء جنسي قبل مقتلها، مؤكداً أن الوقائع لم تتضح بعد في انتظار نتائج التشريح الطبي.

موريتانيا: قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، محمد يحيى المصطفى، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي إن المعايير الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم في توزيع المنح لم يستفد منها سوى 11 ألف طالب خلال هذه السنة والسنة الماضية.

موريتانيا: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة “إكس”، عن شكره لنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال ماكرون إنه يثمن الثقة التي يوليها الرئيس الموريتاني لفرنسا، مؤكداً متانة روابط الصداقة بين باريس ونواكشوط.

السنغال: أعلنت الإدارة العامة للجمارك في السنغال عن إحباط عملية تهريب كبرى للعملات المزورة، تم خلالها ضبط مبلغ يقدر بـ6 مليارات و24 مليون فرنك إفريقي في ضواحي داكار، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة ثياريه أزور.

كوت ديفوار: يمثل 45 متهماً أمام القضاء على خلفية تورطهم المزعوم في الهجوم الذي استهدف موقع كافولو شمالي كوت ديفوار في يونيو2020، حيث تركزت جلسات المحاكمة على ملابسات الهجوم وأدوار المتهمين، إضافة إلى صلات محتملة بجماعة “كتيبة ماسينا”.

أوروبا: ارتفعت عقود الغاز الهولندية والبريطانية صباح يوم الاثنين، لتعوض الخسائر الحادة التي سجَّلتها أواخر الجمعة، وذلك وسط استمرار الرسائل المتضاربة بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والشكوك حول ما إذا كان ممر مضيق هرمز الملاحي الحيوي مفتوحاً أم لا.

إيران: قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، إنه ‌لا توجد ‌خطة في الوقت الراهن لجولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.