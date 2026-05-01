قال حزب اتحاد قوى التغيير المعارض اليوم الجمعة إن العمال في موريتانيا يواجهون “ضعف الأجور وهشاشة التشغيل”، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم، وذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي للعمال.

وأضاف الحزب في ييان أن العمال يساهمون في دفع الاقتصاد الوطني رغم التحديات، مؤكداً دعمه لمطالبهم المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية.

ودعا إلى رفع الأجور بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتسوية أوضاع العمال غير الدائمين، ومعالجة ملف العاملين في الإعلام العمومي.

كما حث على احترام ساعات العمل القانونية وضمان تعويضات عن العمل الإضافي، وتحسين ظروف السلامة المهنية، إلى جانب تعميم التأمين الصحي وتوفير نظام تقاعد للعمال.

وطالب الحزب أيضاً بحماية الحريات النقابية وضمان تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في التشغيل والترقية.