موريتانيا: قالت مجموعة صوملك اليوم الجمعة إن أعمال صيانة على شبكة نقل الكهرباء ستُجرى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو ، ما قد يؤدي إلى انقطاعات جزئية ومؤقتة في التيار بالعاصمة نواكشوط ومناطق مجاورة.

موريتانيا: أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين مدو، أن حرية الصحافة في موريتانيا تحققت لها مكاسب مهمة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة صونها وتعزيزها عبر تطوير إعلام مهني مسؤول.

مالي: قالت جبهة تحرير أزواد، إنها ترفض تصنيفها “منظمة إرهابية”، مؤكدة أن عملياتها تندرج ضمن ما وصفته بالدفاع عن حق تقرير المصير، وذلك في بيان تناول تطورات الوضع في شمال مالي.

مالي: قالت مصادر محلية وأمنية وأخرى قريبة من حركة جبهة تحرير أزواد إن الجيش المالي وشركاءه الروس انسحبوا من مواقع في بلدة تيساليت بشمال البلاد، ما أتاح لمقاتلين طوارق التقدم نحو المنطقة والسيطرة على معسكر استراتيجي هناك.

مالي: وصلت إلى العاصمة المالية باماكو، الجمعة، أكثر من 830 شاحنة صهريج محملة بالمحروقات، في إطار عملية تهدف إلى تعزيز إمدادات الوقود وضمان تزويد محطات الخدمة في البلاد.

الولايات المتحدة: قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن الولايات المتحدة ستسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في توبيخ أميركي على ما يبدو للحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي وسط اتساع الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب وأوروبا بشأن حرب إيران.

إيران: قُتل 14 جندياً إيرانياً، خلال عمليات تفكيك ذخائر غير منفجرة في محافظة زنجان بشمال غربي إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة.