أفاد تقرير لوكالة «رويترز» بأن تصاعد العنف في منطقة الساحل، مع توسع نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، بات يشكل تهديدًا متزايدًا لقطاع التعدين وسلاسل الإمداد، خصوصًا تلك المرتبطة بالذهب واليورانيوم المتجهة إلى أوروبا.

وأوضح التقرير أن هذه الجماعات، التي كانت تقتصر سابقًا على نطاق محدود في الصحراء، أصبحت تنشط في أنحاء واسعة من مالي، وتسيطر على نحو 60% من أراضي بوركينا فاسو، كما تنتشر في جنوب وغرب النيجر، في وقت أدى فيه العنف إلى نزوح نحو أربعة ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن غرب أفريقيا ينتج ما بين 11 و12 مليون أوقية من الذهب سنويًا، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى جانب موارد استراتيجية أخرى مثل الليثيوم والنحاس والكوبالت، فيما تعد النيجر من أبرز موردي اليورانيوم الذي كان يغطي جزءًا مهمًا من احتياجات أوروبا.

وأضاف أن شركات التعدين رفعت إنفاقها على الأمن خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل استهداف بعض المناجم وتزايد المخاوف بشأن سلامة طرق الإمداد، في ظل اتساع رقعة نفوذ الجماعات المسلحة في المناطق الغنية بالموارد.

وفي السياق، حذر التقرير من أن استمرار العنف وتدهور الأوضاع الاقتصادية يدفع مزيدًا من المهاجرين نحو أوروبا عبر طرق محفوفة بالمخاطر، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة قد تتحول إلى تهديد عابر للحدود إذا ما وسّعت نطاق عملياتها خارج المنطقة.