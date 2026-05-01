ألغت الصين، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية من أصل 54، ضمن سياسة جديدة تتيح لاقتصادات القارة دخول السوق الصينية دون رسوم خلال العامين المقبلين.

ويشمل القرار أكبر 20 اقتصادًا أفريقيًا، من بينها جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر وكينيا، فيما تبقى إسواتيني الدولة الوحيدة غير المشمولة، بسبب استمرار علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وقالت لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة بين الصين وأفريقيا، مشيرة إلى دخول أول شحنة خاضعة للإعفاء، بلغت 24 طنًا من التفاح من جنوب أفريقيا، عبر جمارك شينزن.

ومن المتوقع أن تستفيد منتجات أفريقية عدة من هذا القرار، من بينها الكاكاو من ساحل العاج وغانا، والقهوة والأفوكادو من كينيا، والحمضيات والنبيذ من جنوب أفريقيا، بعد أن كانت تخضع لرسوم تتراوح بين 8% و30%.

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 348 مليار دولار في 2025، وسط استمرار فجوة تجارية لصالح الصين، مع ارتفاع صادراتها إلى القارة بوتيرة أسرع من وارداتها منها.