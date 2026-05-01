طالبت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، اليوم الجمعة، بخفض الأسعار وزيادة الأجور، وذلك خلال تخليدها العيد الدولي للعمال الذي يصادف فاتح مايو من كل عام.

ونظمت الكونفدرالية مسيرة راجلة انتهت بمهرجان، عرضت خلاله عريضتها المطلبية التي تضمنت خفض الضرائب، ورفع المعاشات.

كما دعت إلى خلق فرص عمل، ومنح عناية خاصة للقطاع غير المصنف، واعتماد معايير شفافة في التوظيف والتعيينات.

وقال الأمين العام للكونفدرالية، الساموري بي، إن تحسين أوضاع العمال يتطلب خفض الأسعار، ومحاربة الإقصاء والتهميش، وفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد التزام السلطات بدعم حقوق العمال والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، مشددًا على أنهم يشكلون “ركيزة أساسية للتنمية والازدهار”.