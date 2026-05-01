قالت الشرطة الموريتانية إن وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية فككت شبكة إجرامية مكونة من ستة أشخاص، يُشتبه في تورطها في عمليات قرصنة إلكترونية وسرقة بيانات شخصية والاستيلاء على أرصدة بنكية.

وأضافت الشرطة، في بيان اليوم الجمعة، أن العملية جاءت عقب متابعة وصفتها بالدقيقة لتحركات المشتبه فيهم، الذين يُعتقد أنهم استولوا على مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون أوقية قديمة.

وأوضحت أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف جميع أفراد الشبكة، إضافة إلى حجز ثلاث سيارات يُشتبه في أنها تم شراؤها من عائدات الأنشطة الإجرامية.

وأشارت إلى أنه تم إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، عقب استكمال إجراءات البحث الابتدائي في القضية.