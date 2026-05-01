قالت مصادر محلية وأمنية وأخرى قريبة من حركة جبهة تحرير أزواد إن الجيش المالي وشركاءه الروس انسحبوا من مواقع في بلدة تيساليت بشمال البلاد، ما أتاح لمقاتلين طوارق التقدم نحو المنطقة والسيطرة على معسكر استراتيجي هناك.

وأضافت المصادر أن القوات المالية وعناصر من مجموعة فيلق أفريقيا غادرت مواقعها صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الانسحاب تم قبل وصول الجماعات المسلحة، دون تسجيل مواجهات.

وقال مصدر آخر إن “القوات غادرت مواقعها في تيساليت صباح اليوم”، بينما أفاد مصدر أمني بأن المعسكر تم إخلاؤه مسبقاً، مضيفاً أنه “لم تقع أي اشتباكات” خلال عملية الانسحاب.

من جهته، قال مسؤول في جبهة تحرير أزواد، إن قوات الجيش وحلفاءها “تخلوا عن مواقعهم” في المنطقة، معتبراً أن المعسكر أصبح الآن تحت سيطرة المقاتلين الطوارق، وذلك عقب هجمات شنّتها هذه الجماعات خلال الأيام الماضية في شمال البلاد.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التحركات شملت أيضاً مناطق قريبة مثل أغويلوك، حيث تتجه مجموعات مسلحة نحو المواقع التي تم إخلاؤها، في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات المالية أو فيلق أفريقيا بشأن هذه التطورات.