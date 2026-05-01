قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس، إن موريتانيا ستواصل دعم حقوق العمال والعمل على تحسين ظروفهم، مؤكداً أن العمال يشكلون “ركيزة أساسية للتنمية والازدهار”.

وأضاف الغزواني في منشور على منصة إكس: “نحيي بكل تقدير واعتزاز سواعد الوطن التي تبني وتصنع المستقبل”، مشدداً على التزام السلطات بمواصلة دعم حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتزامنت تصريحات الرئيس مع خروج نقابات عمالية وكونفدراليات مهنية في مسيرات بالعاصمة نواكشوط ومدن أخرى، إحياءً للمناسبة، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بزيادة الأجور، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي.

وشهدت المسيرات مشاركة واسعة من العمال في قطاعات مختلفة، وسط حضور نقابي لافت، في وقت تكررت فيه مطالب تحسين القدرة الشرائية ومراجعة الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق ما ردده المحتجون في مسيراتهم.

ويُحيي العمال في موريتانيا، على غرار العديد من دول العالم، اليوم الدولي للعمال عبر تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، تُستخدم منصة لعرض المطالب الاجتماعية والمهنية، والدعوة إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.