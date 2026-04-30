أتلفت فرق حماية المستهلك 10 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة في ضواحي مدينة كيفه، بعد مصادرتها خلال شهر أبريل من أسواق ومحلات وصيدليات الولاية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن المواد المتلفة شملت مواد غذائية ومشروبات ومواد طبية ومستحضرات تجميل، إضافة إلى سلع استهلاكية أخرى.

وأضافت أن هذه الكميات صودرت في إطار حملة ميدانية تنفذها فرق حماية المستهلك وقمع الغش، بهدف ضبط الأسعار والتصدي لعمليات الغش والمضاربات والاحتكار.

وتندرج هذه العملية ضمن حملة وطنية أطلقتها الوزارة في مارس الماضي لمراقبة الأسواق والمخزون من المواد الأساسية، وتعزيز حماية المستهلك.