أقيمت في العاصمة المالية باماكو، الخميس، مراسم وداع لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي قُتل متأثرًا بجروح أصيب بها خلال هجوم استهدف منزله في مدينة كاتي نهاية الأسبوع الماضي.

وجرت المراسم في ساحة الكتيبة 34 للهندسة العسكرية، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا، وسط انتشار أمني مكثف، وبُثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.

وشهدت الجنازة مسيرة جنائزية للتابوت المغطى بالعلم المالي، كما مُنح الوزير الراحل رتبة “جنرال جيش” بعد وفاته، بحضور آلاف المشاركين.

وكان كامارا قد قُتل ضمن هجمات منسقة استهدفت مواقع استراتيجية السبت الماضي، نفذتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد في مناطق متفرقة من البلاد.

وحضرت وفود من بوركينا فاسو والنيجر، حيث أكد مسؤولون خلال كلماتهم مواصلة ملاحقة منفذي الهجمات.