أعلنت شركة كينروس تازيازت عن استثمارات مجتمعية تجاوزت 22 مليون دولار منذ عام 2011، في إطار جهودها لدعم التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في موريتانيا.

وأكدت الشركة أنها تُعدّ اليوم أكبر مشغّل خصوصي في البلاد، حيث وفّرت أكثر من 4,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بلغت نسبة الموريتانيين فيها 97.8% ضمن العمالة المباشرة، ما يعكس اعتمادها الكبير على الكفاءات الوطنية.

جاءت هذه المعطيات على هامش مشاركة الشركة في النسخة الثالثة من “إكسبو موريتانيا 2026”، المنظمة في نواكشوط، حيث تشارك كـ”راع ألماسي” إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

وقالت الشركة إن هذه المشاركة، تؤكد التزامها المتواصل بدعم القطاع الخاص الوطني وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى مساهمتها في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.

واعتبرت أن معرض “إكسبو موريتانيا” منصة لعرض القدرات الإنتاجية الوطنية وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.