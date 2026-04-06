استقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد فال الرايس الرايس، اليوم الاثنين، وفداً عسكرياً مغربياً برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفريق أول محمد بريظ، لدى وصوله إلى المطار العسكري في نواكشوط.

وقالت قيادة الأركان في بيان إن الزيارة تأتي في إطار أنشطة لجنة التعاون العسكري المشتركة بين موريتانيا والمغرب، دون تقديم تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال أو مدة الزيارة.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من كبار الضباط الموريتانيين، من بينهم قائد أركان الجيش الجوي وقادة إدارات وفرق عسكرية معنية بالتعاون والاستخبارات والاتصالات.