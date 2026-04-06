قال مصدر من الأغلبية لصحراء ميديا إن أحزاب الأغلبية رفضت مقترح منسق الحوار موسى فال، القاضي بحذف بند “المأموريات” من محاور أجندة الحوار.

وأضاف المصدر أن الأغلبية، خلال اجتماعها مساء اليوم في مقر حزب الإنصاف، عبّرت عن رفضها حذف أي بند من الوثيقة التي سلمتها للمنسق.

ولفت المصدر إلى أن ممثل قطب الأغلبية، محمد يحيى ولد حرمه، سيبلغ موسى فال بقرارهم، مؤكداً تمسكهم برفض المقترح.

وكان ممثل الأغلبية قد طلب مهلة للتشاور، وأبلغ الأطراف خلال اجتماع مع موسى فال أنه سيرد على المقترح مساء اليوم، أي بعد الاجتماع المتوقع انعقاده عند الساعة الثامنة مساءً.

ونقلت المصادر عن منسق الحوار قوله خلال الاجتماع إن “الكرة باتت في ملعب الأغلبية”، محذراً من أن عدم الموافقة على المقترح قد يجعلها تتحمل مسؤولية تعثر الحوار.

وعرض المنسق موسى فال صيغة قال إنه تدارسها مع “الجهات العليا”، تقوم على حذف تفاصيل البند المثير للجدل، والاكتفاء بإدراج النقاط التي تحظى بتوافق بين الأطراف، على أن يتم إسقاط كل ما لم يتم الاتفاق عليه من مقترحات الجانبين.