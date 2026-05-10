شهد مهرجان المعارضة الموريتانية، المنظم اليوم في ساحة المعرض جنوب العاصمة نواكشوط، رفع شعارات منددة بالأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار والبطالة في مؤشر على تصاعد منسوب الاحتقان السياسي بعد فترة من الهدوء النسبي.

وأفاد مراسل “صحراء ميديا” من عين المكان بأن من أبرز الشعارات التي رفعت خلال المهرجان “العدالة”، و”تخفيف الأسعار”، و”الحريات العامة”، إضافة إلى المطالبة بحرية “سجناء السياسة”.

كما برز ضمن الشعارات مطلب “الحياة الكريمة”.

وينظم هذا المهرجان أقطاب المعارضة المتمثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وائتلاف التناوب الديمقراطي 2029، وائتلاف قوى المعارضة.

ويُنظر إلى هذا الحراك باعتباره يأتي في توقيت حساس، إذ كانت السلطات العليا في البلاد تراهن على تهدئة المشهد الداخلي عبر إطلاق مسارات تشاورية وتوجيه رسائل انفتاح تجاه مختلف الأطياف السياسية، غير أن عودة خطاب التصعيد والتعبئة الميدانية داخل صفوف المعارضة توحي بأن حالة التهدئة ربما لم تنجح في معالجة جذور الأزمة.