قال المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، المعروف بميناء الصداقة، لمرابط ولد بناهي إن عمليات التفريغ في الميناء سجلت ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة في مناولة البضائع والحاويات.

وأوضح ولد بناهي، خلال إشرافه على دخول زورق الخدمة الجديد “مقامه”، أن إجمالي التفريغ بلغ 1.581 مليون طن في الربع الأول من 2026، مقابل 1.385 مليون طن في الفترة ذاتها من 2025، بزيادة قدرها 14.2 بالمئة.

وأضاف أن عدد الحاويات المفرغة ارتفع إلى 62,536 حاوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ51,395 حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 21.7 بالمئة.

وأشار إلى أن وتيرة النشاط سجلت أيضا نموا مقارنة بالربع الأخير من 2025، حيث ارتفع إجمالي التفريغ بنسبة 10.7 بالمئة، فيما زادت عمليات تفريغ الحاويات بنسبة 7.3 بالمئة.

وقال ولد بناهي إن هذه المؤشرات تعكس نموا في النشاط الأساسي للميناء، مضيفا أن إدخال زورق “مقامه” إلى الخدمة، إلى جانب تحسينات تشغيلية أخرى، من شأنه تعزيز كفاءة العمل.