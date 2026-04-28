أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط مطار باماكو الدولي، جنوب العاصمة المالية، في وقت مبكر من اليوم.

وقالت المصادر إن ثلاثة انفجارات كبيرة سُجلت تبعتها أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب من مطار سيني الدولي، دون تأكيد رسمي فوري حول طبيعة الحادث أو حجم الخسائر.

وأضافت المصادر أن مروحيات وطائرات مسيّرة شوهدت بكثافة تحلّق فوق منطقة المطار، في إطار عمليات أمنية يُعتقد أنها مرتبطة بالرد على الهجوم.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، رجّحت مصادر أمنية محلية أن تكون “كتائب ماسينا”، الذراع الأقوى في جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، وراء الهجوم، مشيرة إلى أن القوات المالية تتصدى للهجوم في المنطقة.

ولم يصدر تعليق من السلطات المالية بشأن الحادث.