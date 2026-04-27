قال مصدر في الجالية الموريتانية إن الموريتانيين الستة جرى توقيفهم منذ يوم السبت، بالتزامن مع الهجمات المسلحة التي نفذتها جماعات مسلحة على مناطق متفرقة من مالي.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن موريتانيين أُوقفا يوم السبت في العاصمة المالية باماكو، من بينهما شخص يُدعى اسلكو.

وأضاف أن أربعة آخرين جرى توقيفهم في السوق بقرية دمارة التابعة لمنطقة جيما، وهم: أشريف أحمد ببانه، والشيخ سيد أحمد اجويد، وأشريف أحمد البين، ومعلوم ولد خطار.

وتابع المصدر: “نجهل أسباب التوقيف، لكن هناك مفاوضات جارية ومتقدمة لإطلاق سراحهم، خاصة الأربعة الذين جرى توقيفهم في قرية دمارة”.

وشهدت مالي منذ نهاية الأسبوع هجوما مسلحا منسقا نفذته الجماعات المسلحة على عدة مناطق، بينها العاصمة باماكو.

وقال الجيش المالي، إن سبع مناطق، بينها كيدال وغاو وموبتي وسيفاري وباماكو وكاتي، تعرضت لهجمات “منسقة ومعقدة”.

وأضاف الجيش، أن المهاجمين استخدموا سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وطائرات مسيرة انتحارية، إلى جانب هجمات مباشرة وقصف غير مباشر على مواقع عسكرية، مضيفًا أن القوات المالية تمكنت من “دحر العدو” فيما تتواصل عمليات التمشيط.

واسفرت هذه الهجمات عن مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا متأثرًا بجروح أصيب بها خلال هجوم استهدف مقر إقامته في بلدة كاتي قرب باماكو، السبت، ضمن سلسلة هجمات منسقة.