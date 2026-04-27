تفقد رئيس الوزراء المالي، الفريق أول عبد الله مايغا ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، ماليك دياو اليوم الاثنين، الجرحى الذين أصيبوا في هجمات 25 أبريل 2026 في كاتي، حيث يتلقون العلاج في المركز الاستشفائي الجامعي “البروفيسور بوكار سيدي سال”.

وأدان رئيس الوزراء “بشدة الأعمال الإرهابية الجبانة والهمجية” مشيدًا في الوقت ذاته “باحترافية والتزام الطاقم الطبي.” حسب الحكومة المالية.

وأشار إلى ” أن أغلب الضحايا تمكنوا من العودة إلى منازلهم، فيما لا تزال الحالات الخطيرة تتلقى الرعاية اللازمة.”

وأعلن أنه إلى جانب العلاج، “سيتم توفير مساكن مؤقتة للأشخاص الذين تضررت منازلهم، في انتظار حلول دائمة.”وزدعا السكان إلى التحلي بالهدوء والالتزام الصارم بتعليمات السلامة.”