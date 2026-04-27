قال مصدر في الجالية الموريتانية في العاصمة المالية باماكو، إن السلطات الأمنية المالية أوقفت ستة موريتانيين خلال اليومين الأخيرين.

وأضاف المصدر، في اتصال مع “صحراء ميديا”، أن واحداً من هؤلاء جرى توقيفه اليوم، فيما أوقف خمسة آخرون في اليومين الماضيين.

ولفت المصدر إلى أن مفاوضات تُجرى لإطلاق سراح الخمسة الذين جرى توقيفهم نهاية الأسبوع.

وشهدت مالي منذ نهاية الأسبوع هجوما مسلحا منسقا نفذته الجماعات المسلحة على عدة مناطق، بينها العاصمة باماكو.

وقال الجيش المالي، إن سبع مناطق، بينها كيدال وغاو وموبتي وسيفاري وباماكو وكاتي، تعرضت لهجمات “منسقة ومعقدة”.

وأضاف الجيش، أن المهاجمين استخدموا سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وطائرات مسيرة انتحارية، إلى جانب هجمات مباشرة وقصف غير مباشر على مواقع عسكرية، مضيفًا أن القوات المالية تمكنت من “دحر العدو” فيما تتواصل عمليات التمشيط.

واسفرت هذه الهجمات عن مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا متأثرًا بجروح أصيب بها خلال هجوم استهدف مقر إقامته في بلدة كاتي قرب باماكو، السبت، ضمن سلسلة هجمات منسقة.