اتفق مقاتلو جبهة تحرير أزواد وعناصر “أفريكا كورب” الروسية على انسحاب القوات الروسية من مدينة كيدال شمالي مالي.

وقال مراسل “صحراء 24” في غرب إفريقيا إن الأزوادين رفضوا أن يشمل الاتفاق انسحاب الجيش المالي أو معداته.

ويأتي هذا في وقت كانت فيه جبهة تحرير أزواد قد أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة كيدال، مع انسحاب والي المدينة ليل أمس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سيارات عسكرية محملة بالمعدات تغادر قاعدة عسكرية في مدينة كيدال.

ويأتي الاتفاق بعد حصار المدينة أمس، وإطلاق نار صباح اليوم، قبل أن تمنح المجموعات المسلحة الأزوادية مهلة للمقاتلين الروس للخروج من القاعدة العسكرية التي كانوا يتحصنون فيها إلى جانب الجيش المالي.