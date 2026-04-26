أعلنت جبهة تحرير أزواد، اليوم السبت، أنها سيطرت على مدينة كيدال شمالي مالي، في تطور ميداني جديد لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.

وقالت الجبهة في بيان إن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على المدينة في الساعات الأولى من صباح 25 أبريل 2026.

وأضافت الجبهة أن «جيوب مقاومة محدودة» ما زالت موجودة داخل مواقع عسكرية، بينها عناصر قالت إنها من «فيلق إفريقيا» وقوات مالية داخل معسكر سابق تابع لبعثة الأمم المتحدة.

ولفتت أن العملية نُفذت بالتنسيق مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، مشيرة إلى امتداد تحركات عسكرية متزامنة إلى مدينة غاو، في إطار ما وصفه بـ«تنسيق عملياتي».

وتحدث البيان عن أن تحركات الجبهة تندرج ضمن ما وصفه بـ«تحرير مناطق أزواد»، وتهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين، مع اتهامات للقوات المالية وحلفائها بارتكاب انتهاكات، دون تقديم أدلة مستقلة.

كما دعت الجبهة روسيا إلى إعادة النظر في دعمها للسلطات العسكرية في باماكو، معتبرة أن تلك السياسات تسهم في تفاقم الوضع الإنساني، فيما أكدت انفتاحها على أي مسارات سياسية تؤدي إلى تغيير سياسي شامل.

من جهته، أعلن الجيش المالي، أمس السبت، أن عملية تمشيط واسعة جارية حالياً في العاصمة باماكو ومدينة كاتي وعدد من المناطق الداخلية، عقب هجوم منسق شنّته جماعات مسلحة وصفها بـ«الإرهابية».

وقال بيان صادر عن الأركان العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش «تمكنت من دحر المهاجمين» خلال ردّها على الهجوم، مشيراً إلى «تحييد عدة مئات من العناصر المسلحة»، دون تقديم حصيلة نهائية حتى الآن، مع استمرار عمليات التقييم الميداني.

كما كشفت الحكومة المالية عن حصيلة الهجمات، حيث أصيب 16 شخصا من مدنيين وعسكريين في مناطق متفرقة طالها الهجوم.

وقال بيان حكومي إن الهجمات التي وقعت صباح أمس، استهدفت مدنا عدة بينها باماكو وكاتي وسيفاري وغاو وكيدال، وأسفرت عن إصابات تم نقلها إلى المرافق الطبية، إضافة إلى أضرار مادية وصفت بأنها محدودة.