مالي.. فرض حظر تجول ليلا في باماكو

أحمد بدي

فرضت سلطات إقليم باماكو في مالي، اليوم، حظر تجول ليلياً لمدة 72 ساعة في العاصمة، في إطار إجراءات قالت إنها مرتبطة بـ«ضرورات الأمن العام».

وقال قرار صادر عن والي باماكو إن حظر التجول يسري من الساعة 21:00 مساءً إلى 06:00 صباحاً، مع إمكانية تمديده عند الحاجة، على أن يبدأ تطبيقه فوراً.

وأضاف القرار أن الإجراء يشمل كامل نطاق إقليم باماكو دون استثناء، في وقت كُلّفت فيه السلطات المحلية وقوات الأمن بتنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه ميدانياً.

في عضون ذلك، أدان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم، الهجمات التي استهدفت مالي، واصفاً إياها بـ«الهجمات الإرهابية»، ومعبّراً عن تضامنه مع الحكومة والشعب الماليين.

وقال فاي، في بيان، إنه يعرب باسم الشعب السنغالي وباسمه الشخصي عن «التضامن الكامل» مع الحكومة المالية وقوات الدفاع والأمن والشعب في مالي، في مواجهة هذه التطورات الأمنية.

وأكد الرئيس السنغالي أن بلاده ستظل إلى جانب مالي، إلى جانب دول المنطقة، من أجل العمل المشترك على استعادة السلام والأمن في الإقليم.

المقالات ذات الصلة