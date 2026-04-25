أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم السبت، إصابة 16 شخصا من مدنيين وعسكريين جراء هجمات منسقة ومعقدة شنتها جماعات مسلحة استهدفت عدداً من المدن، قبل أن تؤكد أن الوضع الأمني بات «تحت السيطرة» عقب التصدي للهجمات.

وقال بيان حكومي إن الهجمات التي وقعت صباح اليوم استهدفت مدنا عدة بينها باماكو وكاتي وسيفاري وغاو وكيدال، وأسفرت عن إصابات تم نقلها إلى المرافق الطبية، إضافة إلى أضرار مادية وصفت بأنها محدودة.

وأضافت أن القوات المسلحة وقوات الأمن تمكنت من «احتواء الهجمات» بفضل تدخل سريع وصف بـ«الاحترافي»، مشيراً إلى «تحييد عدد من العناصر المسلحة» دون تقديم حصيلة دقيقة.

وأكدت السلطات أن العمليات العسكرية مستمرة لتعقب المنفذين، مع تأكيدها أن الوضع الأمني مستقر في جميع المناطق المعنية.

وأشادت الحكومة بما وصفته بـ«جاهزية وتفاني» القوات المسلحة في التصدي للهجمات، مؤكدة مواصلة الجهود لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

كما دعت السلطات السكان إلى التحلي بالهدوء واليقظة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، في وقت أدانت فيه ما وصفته بـ«الهجمات الإرهابية الجبانة».