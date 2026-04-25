أدانت سفارة روسيا في مالي، اليوم، الهجمات التي شنّتها جماعات مسلحة على عدة مناطق في البلاد، ووصفتها بأنها «أعمال إجرامية» تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.

وقالت السفارة في بيان إن الهجمات التي وقعت في 25 أبريل 2026 تم «التصدي لها» بفضل تحرك القوات المسلحة المالية، مشيدة بما وصفته بـ«الرد الحازم والمنسق» للقوات.

وأعربت البعثة الدبلوماسية عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، دون تقديم حصيلة رسمية للخسائر.

وأكدت السفارة تضامنها مع السلطات والشعب في مالي، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في البلاد.

هذا وأعلن الجيش المالي، اليوم السبت، أن عملية تمشيط واسعة جارية حالياً في العاصمة باماكو ومدينة كاتي وعدد من المناطق الداخلية، عقب هجوم منسق شنّته جماعات مسلحة وصفها بـ«الإرهابية».

وقال بيان صادر عن الأركان العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش «تمكنت من دحر المهاجمين» خلال ردّها على الهجوم، مشيراً إلى «تحييد عدة مئات من العناصر المسلحة»، دون تقديم حصيلة نهائية حتى الآن، مع استمرار عمليات التقييم الميداني.