قالت الحكومة في موريتانيا، اليوم، إنها تتابع “بقلق شديد” تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، عقب هجمات استهدفت عدة مناطق في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وأعربت نواكشوط، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية، عن “تضامنها الكامل” مع مالي في هذه الظروف، مؤكدة حرصها على أمنها واستقرارها، وسعيها المتواصل لدعم جهود السلام في المنطقة.

وجددت الحكومة الموريتانية تمسكها بعلاقات الأخوة وحسن الجوار مع مالي، معربة عن أملها في أن تتجاوز البلاد هذه المحنة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي بيان موريتانيا تعليقا على هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد على عدة مناطق من مالي، شملت كاتي وسفاري وكيدال وغاو، في واحد من أعنف الهجمات التي تشهدها البلد.