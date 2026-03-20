قالت السفارة الألمانية في موريتانيا إن ضعف فهم المواطنين لأدوار البلديات والجهات قد يؤثر على اختياراتهم الانتخابية، في ظل محدودية الإلمام بمهام هذه الهيئات المحلية.

وأضافت السفارة، في منشور على صفحتها في “الفيسبوك”، أن البلديات تؤدي دوراً مباشراً في الحياة اليومية، من خلال الإشراف على مجالات تشمل النظافة، وإدارة النفايات، والخدمات الأساسية، والبيئة، والتنمية المحلية.

وأوضحت السفارة، أن تعزيز اطلاع المواطنين على هذه الأدوار من شأنه أن يدعم “تصويتاً واعياً”، ويحسن متابعة أداء المنتخبين، فضلاً عن تعزيز الشفافية في التسيير المحلي.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية صادقت، بدعم من مشروع “ProGResp” التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على استراتيجية تواصل جديدة تهدف إلى تحسين الوعي، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتحسين الحوكمة المحلية.