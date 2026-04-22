صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.

وبموجب مشروع المرسوم، تخصص قطعة أرضية تبلغ مساحتها 40 هكتاراً لإنشاء وحدة لإنتاج الصلب (مصنع للحديد والصلب)، إضافة إلى مرافق وخدمات تابعة لفروع الشركة، وذلك وفق معايير التهيئة العمرانية والسلامة والنظافة الصناعية وشروط الاستصلاح المعمول بها.

وقالت الحكومة إن هذا القرار يندرج ضمن السياسة الوطنية الهادفة إلى تطوير القدرات الصناعية وتعزيز مساهمة قطاعي التعدين والصناعات المعدنية في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه سيسهم في تحسين الأداء الصناعي واللوجستي لشركة سنيم.

وأضافت أن المشروع من المتوقع أن يدعم كذلك الديناميكية الاقتصادية في مدينة الشامي من خلال تعزيز النشاط الصناعي المرتبط به.