تعهد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، بمحاربة الفساد في كرة القدم الإفريقية، مؤكدا اعتماد سياسة “عدم تسامح مطلق” مع مختلف أشكاله.

وجاءت تصريحات موتسيبي، أمس الأربعاء، خلال زيارة أداها إلى السنغال، حيث التقى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وبحث معه قضايا الحوكمة والشفافية في كرة القدم الإفريقية.

وقال إن الاتحاد يعمل على تعزيز الإنصاف بين الاتحادات الإفريقية واستعادة مصداقية كرة القدم في القارة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تحسين آليات التحكيم والحوكمة.

وأكد أنه سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أيا كان مضمونه، مشددا على أن رأيه الشخصي لن يؤثر على مسار القضية.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقرت خسارة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 واحتساب الفوز للمغرب بثلاثية نظيفة، تطبيقًا للوائح المسابقة، عقب احتجاج في الدقائق الأخيرة من المباراة.