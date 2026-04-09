اشتكى مواطنون موريتانيون من نقص في أدوية الأمراض المزمنة، خصوصاً حقن الأنسولين، في عدد من صيدليات العاصمة نواكشوط، ما أثار مخاوف مرضى يعتمدون على هذه الأدوية بشكل يومي.

وقال مواطنون، في اتصالات مع صحراء ميديا، إنهم منذ أيام يبحثون عن أدوية أساسية، من بينها حقن الأنسولين لمرضى السكري، إضافة إلى أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، دون أن يتمكنوا من العثور عليها.

وتجول موفد صحراء ميديا في عدة صيدليات، حيث أبلغه عاملون فيها بأن الأنسولين نفد من مخزونهم، فيما تحدثت بعض الصيدليات عن نقص في أدوية ارتفاع ضغط الدم.

وقال أحد المواطنين، عند بوابة إحدى الصيدليات، إنه تجول في سبع صيدليات بحثاً عن دواء لوالدته، مضيفاً أن حالتها الصحية لا تتحمل انقطاع الأدوية.