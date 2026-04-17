دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الجمعة، منظمة ميديف والشركات الفرنسية إلى توجيه المزيد من استثماراتها نحو موريتانيا، للاستفادة من “إمكاناتها الكبيرة عبر شراكات مربحة للطرفين”.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الموريتاني–الفرنسي، في إطار اليوم الثالث من زيارة الدولة التي يقوم بها ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا.

وأضاف الرئيس في كلمته، أن اقتصاد بلاده سجل خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو “بلغت أحياناً 6%، ولم تنخفض عن 4%، بمتوسط يقارب 5%”.

وأكد أن موريتانيا تتمتع باستقرار في إطارها الاقتصادي الكلي، وفق ما تؤكده المؤسسات المالية الدولية، مع مستوى مديونية في حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مسار مستدام وشفاف، على حد وصفه.