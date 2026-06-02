الثلاثاء, 2 يونيو
موريتانيا ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في ثلاثة أشهر

أحمد بدي
محطة للوقود في العاصمة نواكشوط (صحراء ميديا)

رفعت موريتانيا أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال نحو ثلاثة أشهر، وفق مراجعة جديدة أقرتها اللجنة الوطنية للمحروقات ودخلت حيز التنفيذ اليوم.

وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر الديزل (الغازوال) في العاصمة نواكشوط إلى 62.13 أوقية جديدة، مقابل 59.17 أوقية في المراجعة السابقة، فيما ارتفع سعر لتر البنزين إلى 65.02 أوقية جديدة من 61.92 أوقية.

وتأتي الزيادة الأخيرة امتدادا لسلسلة من التعديلات التصاعدية بدأت في مارس الماضي، عندما رفعت السلطات سعر الديزل من 48.79 أوقية جديدة إلى 51.23 أوقية.

وتراجع الحكومة الموريتانية أسعار المحروقات بشكل دوري عبر آلية تسعير تأخذ في الاعتبار تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده السلطات.

وسبق أن عزت الحكومة، في عدة مؤتمرات صحفية، ارتفاع أسعار المحروقات إلى اضطرابات الإمدادات الناجمة عن التوترات في منطقة الخليج وإغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات التي تعرضت لها من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتقول الحكومة إن الزيادات الأخيرة لا تعني وقف دعم أسعار المحروقات، إذ أكد وزير الطاقة، محمد خالد، أن الدولة ما تزال تدعم كل لتر من البنزين بنحو 233 أوقية قديمة.

