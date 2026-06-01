أعلن حزب “باستيف” عدم مشاركته في الحكومة السنغالية المقبلة، مؤكدا أنه لن يكون ممثلا بأي وزير داخل التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال الحزب في بيان له إن قرار عدم المشاركة جاء عقب مشاورات واتصالات مع رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود نقاط اتفاق وأخرى خلافية، خصوصا ما يتعلق بدور ومكانة الأغلبية داخل الجهاز التنفيذي.

وأضاف البيان أن الحزب قدّم مقترحات خلال لقاءات مع الرئاسة، لكنها لم تحظ برد إيجابي، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المشاركة الحكومية

جاء الإعلان في وقت ينتظر السنغاليون الكشف عن الحكومة الجديدة التي قالت مستشارة الرئيس أمينة ميمي توري، المشرفة على ائتلاف “ديوماي رئيسا”، إن الحكومة السنغالية الجديدة ستعلن اليوم.

وقالت: “الحكومة مرتقبة اليوم. وخلال الفترة الماضية، أدى الرئيس مهمة إلى غامبيا، كما أخذ الوقت الكافي لتشكيل حكومة ترتقي إلى مستوى تطلعاته”.