أعلن الفيلق الإفريقي التابع للقوات المسلحة الروسية، اليوم، تدمير مركبة رباعية الدفع قال إنها كانت تابعة لمسلحين في منطقة نازاراك شمال مالي، وذلك باستخدام ذخيرة جوالة خلال عملية مشتركة مع الجيش المالي.

وقال الفيلق، في بيان، إن قواته رصدت المركبة أثناء عمليات ميدانية تنفذها بالتنسيق مع الجيش المالي لتعقب الجماعات المسلحة، قبل استهدافها وتدميرها. وأضاف أن العمليات المشتركة ما زالت متواصلة، وتشمل تنفيذ دوريات في المناطق المأهولة وتأمين القوافل العسكرية والمدنية

هذا وكان أعلن الجيش المالي تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية جوية وبرية في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن “تحييد” عشرات المسلحين وتدمير معدات لوجستية.