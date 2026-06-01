كشف الوزير الأول السنغالي احمدو الامين لوح عن الفريق الحكومي الجديد، بعد أيام من التشاور، بعد فشل المفاوضات للانضمام لها حزب “باستيف” الذي يملك الأغلبية في البرلمان.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 30 حقيبة، من وجوه جديدة وأخرى حظيت بثقة الرئيس بشير جوماي فاي.

وقال الوزير الأول خلال الإعلان عن الحكومة إنها “حكومة مهام وعمل، تسعى إلى تقديم نتائج”.

وأوضح أن الفريق الوزاري الجديد “يجمع بين وجوه سياسية واخرى تكنوقراط، فهي حكومة تاخذ بعين الاعتبار السعي إلى تحقيق التعايش المشترك، وتعطي مكانة للشباب وللمراة”.

وحظي 9 وزراء من الحكومة الأخيرة لعثمان سونكو بثقة الرئيس فاي، فيما جاءت تشكيلة الحقائب السيادية كالتالي:

الشيخ نيان بقي في منصبه على رأس وزارة الخارجية، ويانخوبا ديمي على وزارة الدفاع بعد ترشيح فاي الجنرال بيرام ديوب وزير الدفاع في الحكومة السابقة لمنصب مفوضية المجموعة الاقصادية لدول غرب افريقيا.

وقال الوزير الأول الامين لوح إن تشكيل الحكومة جاء بعد مشاورات مع جميع الأطراف، بما في ذلك حزب باستيف، ورئيسه عثمان سونكو.

وجاء الإعلان عن التشكيلة الجديدة، بعد دقائق من اعلان حزب باشستيف عدم مشاركته فيها.

وقال الحزب فيب بيان إن رئيسه عثمان سونكو التقى بالرئيس بشير جوماي فاي، للتشاور حول التشكيلة الجديدة للحكومة، ورغم بعض نقاط التفاهم، إلا أن هناك اختلافا واضحا حول بعض الحقائب، ما تسبب بعدم مشاركة الحزب في الحكومة.

ويتمتع الحزب بأغلبية ساحقة في البرلمان، ب 130 مقعدا من اصل 165.