أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، موعدي مباراة الافتتاح والنهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، التي ستُنظم بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال الاتحاد في بيان إن مباراة الافتتاح ستُقام يوم 19 يونيو/حزيران 2027، على أن يُلعب النهائي يوم 17 يوليو/تموز من العام نفسه، مضيفًا أن تحديد الدولة التي ستستضيف المباراتين سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وأوضح أن قرعة التصفيات ستُجرى يوم 19 مايو/أيار 2026، عقب الدور التمهيدي، بمشاركة 48 منتخبًا، على أن تُقام المنافسات على ست جولات موزعة على ثلاث فترات دولية، بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2026، ومارس/آذار 2027، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني إلى النهائيات.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه النسخة ستكون الأولى في تاريخ البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاثة بلدان، كما تمثل عودة المنافسة إلى شرق أفريقيا لأول مرة منذ عام 1976، حين استضافت إثيوبيا البطولة التي تُوج بها المغرب.

مؤكدًا أن البطولة تندرج ضمن استمرار نجاح نسختي كوت ديفوار 2023 والمغرب 2025 من حيث النمو التجاري وارتفاع نسب المتابعة عالميًا.