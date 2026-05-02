قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن بلاده ستظل ملتزمة بدعم صحافة «مهنية ومسؤولة» تؤدي رسالتها بحرية وشفافية مع احترام أخلاقيات المهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضاف ولد الشيخ الغزواني، في منشور على منصة «إكس»، أن الصحفيين يضطلعون بدور محوري في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وملتزم بواجباته ومتشبث بقيم المواطنة.

وكشف تقرير مراسلون بلا حدود الصادر الخميس الماضي، تراجع مؤشر حرية الصحافة في موريتانيا، حيث تراجعت إلى المرتبة 61 عالميا، بانخفاض 11 مركزا عن العام الماضي.

وقالت المنظمة، إن تراجع ترتيب موريتانيا جاء نتيجة عوامل اقتصادية وهشاشة قطاع الإعلام، إضافة إلى تأخر تنفيذ إصلاحات وصفتها بالضرورية لحماية الصحفيين ودعم المؤسسات الإعلامية.

ورغم هذا التراجع، تصدرت موريتانيا الدول العربية في التصنيف، وجاءت سادسة على مستوى أفريقيا.